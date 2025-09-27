Show de Daniel marca aniversário do Assary

O clube, que completa seis décadas em outubro, festeja a data ao som do cantor sertanejo, em espetáculo repleto de nostalgia e vibração

@caroline_leidiane

No próximo mês, o Assary Clube de Campo vai transformar a celebração de aniversário em uma noite de música e emoção. No dia 10 de outubro, o clube comemora 61 anos com o show do cantor Daniel, uma das vozes mais emblemáticas da música sertaneja romântica.

O evento acontece na arena do clube, reunindo associados, comunidade local e fãs do artista para brindar a trajetória de mais de seis décadas de tradição.

Fundado em 07 de outubro de 1964, por iniciativa de Abílio Calile, Oswaldo Alvarez de Campos e Horácio Correa de Moraes, o Assary surgiu com a ideia de proporcionar convívio social, lazer e integração para famílias e cidadãos.

O espaço começou com estruturas modestas, apenas represa, bar, campo de futebol de salão e sede simples, porém cresceu ao longo do tempo, incorporando piscinas, sede social ampla, quadras esportivas, vias asfaltadas, jardins, quiosques e uma infraestrutura que hoje o torna referência regional em lazer.

Com o espetáculo de Daniel, a diretoria espera proporcionar uma noite inesquecível, valorizando não apenas a música, mas também a memória coletiva que o clube representa na vida de diferentes gerações.

O repertório promete passear por grandes momentos da carreira de Daniel, reunindo canções da época em dupla e dos muitos anos em trajetória solo. São músicas que atravessam décadas e seguem emocionando plateias com letras românticas e interpretações cheias de sensibilidade. Entre elas, sucessos como “Estou Apaixonado” e “Adoro Amar Você” devem embalar o público, reafirmando a força da música sertaneja no imaginário cultural brasileiro.

Com a procura em alta, os ingressos para o show estão quase esgotados, reforçando a expectativa do público para a noite que promete unir história, música e emoção.

Ícone da música sertaneja romântica

Com mais de quatro décadas de carreira, Daniel construiu uma trajetória marcada pela versatilidade e pelo carisma. Iniciou sua caminhada artística na juventude, ao lado do parceiro João Paulo, e juntos conquistaram o País com repertório que misturava romantismo e simplicidade sertaneja. Após a perda precoce do companheiro, seguiu solo e soube transformar a dor em força, consolidando-se como um dos maiores representantes do gênero no Brasil.

Ao longo de sua história, lançou dezenas de álbuns, colecionou prêmios e ampliou sua presença para além da música, atuando em filmes, novelas e programas de televisão.

A obra de Daniel passeia entre clássicos que embalam corações apaixonados, canções dançantes que animam plateias e projetos especiais em homenagem às raízes caipiras. Essa diversidade, somada com a relação de proximidade aos fãs, fez do cantor um artista atemporal, capaz de dialogar com diferentes gerações e manter-se relevante no cenário cultural brasileiro.

SERVIÇO

Show Daniel

Data: 10 de outubro, a partir das 20h com início às 23h

Local: Arena Assary

Entrada: site guichê web