Praça São Bento: Prefeitura executa limpeza e adota medidas para acabar com descarte de lixo 

Descarte irregular de lixo em vias públicas, estradas ou praças é crime com punições previstas em lei, incluindo multa que ultrapassa os R$ 8,8 mil. O valor pode ser dobrado mediante reincidência do crime.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Serviços Urbanos e com apoio da Saev Ambiental, adotou medidas para acabar com o problema de descarte irregular de lixo na Praça São Bento. No primeiro momento, foi instalado um container para acomodar o lixo descartado durante as feiras, houve também alteração na rotina de coleta e destinação dos detritos. Outra ação prevista é a instalação de câmeras para flagrar e penalizar as pessoas com práticas irregulares.

No local também já existem placas que indicam a proibição do descarte de lixo. “Com a instalação dessas câmeras de segurança na Praça São Bento, que está em estudo, vamos coibir essa prática irregular e fazer com que as pessoas sejam responsabilizadas e não descartem mais o lixo de forma inadequada”, comenta o prefeito Jorge Seba.

“É uma pena, pois nós poderíamos investir esse dinheiro público em câmeras na prevenção de furtos, roubos e outros crimes e, ao invés disso, vamos ter que vigiar quem está jogando lixo”, complementa.

Além da orientação com a população em geral, para que levem seu lixo até as unidades do Ecotudo e não descartem ali, será feito também um trabalho de informação aos moradores e comerciantes das imediações da praça, orientando que seus resíduos devem ser destinados à coleta diária feita pela empresa Shalon, que passa coletando sempre no período da tarde.

Multa

Quem for flagrado pelas câmeras descartando lixo na praça poderá ser multado. O descarte irregular de lixo em vias públicas, estradas ou praças é crime com punições previstas em lei. O responsável pela ação inapropriada pode receber multa no valor de 1.703 Unidades Fiscais do Município (UFM), o que ultrapassa os R$ 8,8 mil. O valor pode ser dobrado mediante reincidência do crime.

Praça da Matriz

Atendendo ainda às necessidades da cidade e oportunizando melhorias em vias públicas, a Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura iniciou também os trabalhos de reparos nos pisos da Praça da Matriz através da instalação de pedras do tipo Petit Pavê, conhecida como “Mosaico Português”.

