Pontilhão do Vilar: acesso à região norte ficará interditado no fim de semana 

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga alerta aos motoristas que a partir da tarde deste sábado (31.ago) e durante todo o domingo (1º) o acesso à região norte da cidade pela Avenida Brasil, mais precisamente no conhecido “pontilhão do Vilar”, no cruzamento com a Av. Nasser Marão, ficará interditado para as obras de revitalização da Av. Emílio Arroyo Hernandes.

A orientação da Secretaria é para que os motoristas utilizem acessos alternativos como, por exemplo, Av. Paulino das Neves e Av. Wilson de Souza Foz; e Av. Jerônimo Figueira da Costa seguida pela Av. Horácio dos Santos.

Os trabalhos de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes seguem em ritmo avançado, com quatro frentes de trabalho sendo executadas simultaneamente. Desde a última sexta-feira (23), outras interdições precisaram ser feitas, na extensão de todo o trecho que recebe a obra, para movimentação das máquinas.

“As interdições são necessárias pois estão sendo executados serviços de corte no asfalto para instalação de eletrodutos que receberão os cabos de telecomunicação subterrânea, fiação de semáforos e interligações de redes entre os dois lados da avenida, desta forma conseguiremos diminuir significativamente a poluição visual dos fios aéreos nos postes. Ao mesmo tempo estão sendo feitas interligações de 17 pontos de água, entre canteiro central e calçadas, que serão utilizados para a implantação da irrigação do paisagismo e início do plantio de mudas em algumas semanas,” explica a secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Tássia Coleta.

“Todas essas ações precedem ao recape, etapa final de melhorias de todo o logradouro. As demais obras, como a troca do calçamento, correção de guias e aberturas de vagas 180° nos canteiros, seguem o cronograma normal de execução. Reforço aqui que a obra de revitalização é muito complexa e foi faseada em projetos conforme a captação de recursos, por isso não foi possível realizar toda esta mobilização de equipes de uma única vez, demandando a retomada de obras em alguns trechos que aparentavam finalizados”, conclui.

