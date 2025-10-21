Polícia prende passageira suspeita de transportar medicamento para emagrecer sem documentação em Araçatuba 

Caso ocorreu neste domingo (19). Questionada sobre a origem dos produtos, a passageira disse que não possuía os comprovantes.

A Polícia Rodoviária prendeu a passageira de um ônibus suspeita de transportar medicamento para emagrecimento de origem estrangeira sem documentação neste domingo (19.out), em Araçatuba/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária, na abordagem, os policiais identificaram a mulher, que estava transportando os produtos. Em vistoria, a equipe localizou as 96 ampolas do medicamento Tirzepatida, além de 68 seringas.

Questionada sobre a origem dos produtos, a passageira disse que não possuía os comprovantes que constavam a regularidade da importação. Os medicamentos foram apreendidos e a mulher presa em flagrante.

*Com informações do g1