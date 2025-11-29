Polícia prende homem com 295 tabletes de maconha em carro de luxo em Sud Mennucci

Motorista tentou fugir em alta velocidade, mas foi parado em uma estrada de terra próximo da Rodovia Washington Luís (SP-310), na noite desta quinta-feira (27).
A Polícia Militar apreendeu 295 tabletes de maconha em um carro de luxo que tentou fugir em alta velocidade pela Rodovia Washington Luís (SP-310), em Sud Mennucci/SP, na noite desta quinta-feira (27.nov).
Segundo a Polícia Militar, o motorista desobedeceu sinal de parada e fugiu em alta velocidade, sendo parado em uma estrada de terra próximo da rodovia. No carro, foram encontrados 295 tabletes de maconha que, somados, pesam 295 quilos.
Ainda segundo a PM, o celular do suspeito foi apreendido. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação.
*Com informações do g1