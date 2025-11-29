Polícia prende homem com 295 tabletes de maconha em carro de luxo em Sud Mennucci

Motorista tentou fugir em alta velocidade, mas foi parado em uma estrada de terra próximo da Rodovia Washington Luís (SP-310), na noite desta quinta-feira (27).

A Polícia Militar apreendeu 295 tabletes de maconha em um carro de luxo que tentou fugir em alta velocidade pela Rodovia Washington Luís (SP-310), em Sud Mennucci/SP, na noite desta quinta-feira (27.nov).