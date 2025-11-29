Polícia prende homem com 295 tabletes de maconha em carro de luxo em Sud Mennucci

Polícia prende suspeito com 295 tabletes de maconha em carro de luxo em Sud Menucci — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Motorista tentou fugir em alta velocidade, mas foi parado em uma estrada de terra próximo da Rodovia Washington Luís (SP-310), na noite desta quinta-feira (27).

A Polícia Militar apreendeu 295 tabletes de maconha em um carro de luxo que tentou fugir em alta velocidade pela Rodovia Washington Luís (SP-310), em Sud Mennucci/SP, na noite desta quinta-feira (27.nov).

Segundo a Polícia Militar, o motorista desobedeceu sinal de parada e fugiu em alta velocidade, sendo parado em uma estrada de terra próximo da rodovia. No carro, foram encontrados 295 tabletes de maconha que, somados, pesam 295 quilos.

Ainda segundo a PM, o celular do suspeito foi apreendido. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação.

*Com informações do g1

