Polícia prende e indicia suspeitos de assassinar aposentado a facadas para roubar TV e celular em Rio Preto 

Crime foi descoberto no dia 24 de junho deste ano, dia do aniversário da vítima, no bairro Santo Antônio. Vítima estava tendo um encontro amoroso com uma mulher, que ajudou o criminoso a invadir a casa para roubar. Terceiro envolvido foi preso por comprar os objetos subtraídos.

A Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) prendeu e indiciou os suspeitos de assassinar um idoso, de 69 anos, a facadas dentro da própria casa, localizada no bairro Santo Antônio em São José do Rio Preto/SP. O crime foi descoberto no dia 24 de junho deste ano, dia do aniversário da vítima.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Paulo Buchala, o laudo necroscópico apontou que João Paulino da Silva foi morto com três facadas, dois dias antes de a filha e o genro encontrarem o corpo.

Durante as investigações, os policiais descobriram que, no dia do crime, a vítima estava tendo um encontro amoroso, com uma mulher de 45 anos. Ela ajudou o homem, de 27 anos, a entrar na casa do idoso para roubar ao deixar o portão aberto.

Após invadir a residência, o criminoso esfaqueou o aposentado na região do pescoço e fugiu levando um celular e uma televisão. Os objetos foram vendidos por um terceiro homem, de 45 anos, preso por receptação.

No início da investigação, conforme o delegado, a mulher foi localizada e confessou o crime. O assassino também foi preso na semana passada.

Com a conclusão do inquérito, os três envolvidos estão presos temporariamente e foram indiciados: o autor das facadas por latrocínio, a mulher por roubo e o terceiro envolvido por receptação.

Encontro do corpo

Segundo o boletim de ocorrência, o genro relatou à polícia que foi até a residência do idoso para surpreendê-lo no aniversário. Contudo, como ele não atendia aos chamados, pulou o muro para entrar na casa.

No quarto, o genro encontrou o corpo do aposentado ao lado da cama. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte dele no local. A vítima morava sozinha no imóvel.

*Com informações do g1

