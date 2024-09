‘Agora vocês têm uma casa’, diz deputado Carlão Pignatari em entrega de 129 moradias em Nova Granada 

Ao todo, novo conjunto habitacional da cidade conta com 207 casas para famílias contempladas.

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta quinta-feira (26.set), da entrega de 129 moradias em Nova Granada, no interior paulista. O novo conjunto habitacional tem, ao todo, 207 casas, e uma parte delas já tinha sido entregue no mês de julho. O investimento geral foi de R$ 30,7 milhões, feito pelo governo estadual por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e com apoio do parlamentar.

“Agora vocês podem dizer que têm uma casa”, disse o deputado Carlão Pignatari às famílias beneficiadas. “Essa é uma grande conquista para todos vocês. Contemplar famílias carentes com moradias contribui para a dignidade humana. Isso faz parte do nosso trabalho e do governo estadual. Que vocês possam usufruir dessa conquista com muita saúde e sabedoria”, completou o parlamentar.

O empreendimento foi viabilizado em parceria com a prefeitura, que doou o terreno. As casas têm dois dormitórios, sala de estar, cozinha, banheiro e lavanderia –tudo construído em 43 metros quadrados. Todas as unidades contam com piso cerâmico, azulejo no banheiro, na cozinha e na área de serviço, pintura, laje, cobertura em estrutura metálica e sistema de energia solar fotovoltaico.

“Hoje vocês estão recebendo as chaves das suas casas. A energia solar, por exemplo, vai ajudar a reduzir os custos com a energia elétrica. Dessa forma, vocês terão ainda mais condições de pagar pela moradia, que agora é de vocês. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas, ao secretário de Estado da Habitação, Marcelo Branco, e ao diretor de Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos, por concluírem essa obra tão importante para o povo de Nova Granada”, disse Carlão.

O deputado também alertou às famílias beneficiadas que não vendam as residências para pessoas que apareçam querendo comprar os imóveis. “Esses espertalhões vão querer tomar a casa de vocês. Não façam isso. Cuidem da casa de vocês, porque essa oportunidade é única e, se vocês venderem a casa, não terão nova chance na CDHU de obter uma nova moradia”, afirmou Carlão Pignatari, junto de autoridades locais, regionais e do Estado de São Paulo.

