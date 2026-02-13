Polícia prende 27 homens no noroeste de SP em operação contra agressões a mulheres

Na região de São José do Rio Preto/SP, oito mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Em todo o Estado de São Paulo, 430 agressores foram presos.

A Polícia Civil fez uma megaoperação para cumprir mais de mil mandados de prisão contra agressores de mulheres em todo o Estado de São Paulo. Na região de São José do Rio Preto/SP, 27 homens foram presos nesta quarta-feira (11.fev). No total, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos no noroeste paulista, com a participação de 178 policiais civis e o uso de 65 viaturas.

Em todo o território paulista, a ação mobilizou 1,5 mil policiais e prendeu 430 agressores nas vésperas do Carnaval. A Operação M – Carnaval Seguro foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, com o apoio da Secretaria de Políticas para a Mulher. A ação da polícia contou com 770 viaturas e, além das prisões, apreendeu 14 armas de fogo. Os policiais iniciaram a operação na segunda-feira (9), com o Dia D de ações nesta quarta-feira.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, a Operação M reforça o compromisso do Governo de São Paulo em proteger as mulheres: “Essa operação vem desde a anterior, a Hera II, no final do ano passado, quando fizemos 110 prisões com mandado e outras 200 em flagrante. Hoje começamos cedo, antes das 6h, cumprindo mandados de prisão por todo o estado para retirar agressores das ruas e interromper ciclos de violência”, destacou o secretário.

As investigações continuam para localizar outros envolvidos.