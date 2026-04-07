Polícia Militar desarticula esquema milionário de contrabando de cigarros em Votuporanga

Operação apreendeu veículos, dinheiro e a carga com quase 200 mil maços de cigarros no bairro Parque das Nações; quatro suspeitos foram presos.

A Polícia Militar desarticulou um esquema milionário de contrabando de cigarros em Votuporanga/SP, na tarde da última sexta-feira (3.abr).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Parque das Nações, na zona norte da cidade, quando receberam uma denúncia indicando que um veículo SUV de luxo, possivelmente clonado, estaria descarregando mercadoria ilícita em uma residência. Ao chegarem ao local, as equipes flagraram o veículo e notaram que os suspeitos fugiram para o interior do imóvel.

Em seguida, ao adentrarem no local, os PMs se depararam com um central de distribuição clandestina. Os policiais militares conseguiram ainda localizar e prender quatro suspeitos de envolvimento no esquema, com auxílio de outras equipes da corporação e imagens de câmeras de monitoramento da vizinhança.

Ao todo, 178.400 maços de cigarros foram apreendidos; quatro veículos, sendo um deles o SUV utilizado para o transporte principal, de fato, um veículo “dublê”, já que a Polícia Militar constatou que o veículo original está registrado no Estado de Minas Gerais; cheques totalizando mais de R$ 31.500,00; além de aparelhos celulares.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal em Jales/SP, onde os quatro indivíduos foram autuados pelos crimes de contrabando, descaminho, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, sendo colocados à disposição da Justiça.