Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo foi flagrado nas proximidades da Travessa José Chagas Rodrigues, no bairro São João.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso na manhã desta quinta-feira (19.fev), no bairro São João, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 8h, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, cientes da existência de um mandado de prisão em aberto contra um indivíduo daquela área.

Em seguida, já nas proximidades da Travessa José Chagas Rodrigues, os PMs localizaram e abordaram o indivíduo, sendo que em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, diante da confirmação da existência do mandado de prisão, o homem foi capturado.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.