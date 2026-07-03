Polícia Federal identifica esquema de compra e venda ilegal de ouro  

A Polícia Federal de Jales/SP realizou uma operação nesta terça-feira (30) para identificar e combater o esquema; diligências foram realizadas em Nova Canaã Paulista, Rubinéia e Mirassolândia.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (30.jun), a Operação Occultus Aurum, com o objetivo de apurar um possível esquema de compra e venda ilegal de ouro no noroeste paulista. As investigações tiveram início após a PF receber informações de que uma empresa do ramo de comercialização de joias, sediada em Nova Canaã Paulista/SP, estaria movimentando valores milionários e apresentando evolução patrimonial aparentemente incompatível com a atividade empresarial desenvolvida.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Federal em Jales/SP e contou com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, sediada no Fórum Criminal da Justiça Federal de São Paulo. As diligências foram realizadas nos municípios paulistas de Nova Canaã Paulista, Rubinéia e Mirassolândia.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos ouro, joias, veículos, equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares, documentos e sete armas de fogo de grosso calibre, além de milhares de munições, localizados na residência de um dos investigados em Nova Canaã Paulista.

Nos fundos de um dos imóveis alvo das buscas, a PF localizou um laboratório destinado à purificação de ouro, que utiliza diversos produtos químicos no processo de refino do metal precioso. Em razão do potencial risco de contaminação do solo e do ar, bem como da necessidade de licenciamento e autorizações dos órgãos ambientais competentes para o exercício dessa atividade, a regularidade do funcionamento do laboratório também será objeto de apuração.

As armas de fogo e as munições permanecerão apreendidas para a realização dos exames periciais cabíveis, verificação da regularidade de sua posse e aquisição, bem como para apuração de eventual interesse para as investigações. Todo o material arrecadado será submetido à análise pericial e técnica.

As investigações prosseguem concentradas na Delegacia de Polícia Federal em Jales, unidade responsável pela condução do inquérito, onde serão analisados os elementos apreendidos e desenvolvidas as próximas diligências destinadas à completa elucidação dos fatos, à identificação de todos os envolvidos, ao esclarecimento da origem do ouro comercializado e à apuração das eventuais responsabilidades penais.