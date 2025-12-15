Polícia é acionada em Nipoã após discussão de casal e prende homem com 13 armas de fogo 

A namorada do indiciado contou no caminho da Delegacia de Polícia sobre a existência do armamento na casa do namorado; indivíduo não tinha documentação de parte das armas.

Um desentendimento conjugal em uma residência de Nipoã/SP levou à prisão em flagrante de um homem de 54 anos por posse irregular de arma de fogo de uso permitido na manhã deste domingo (14.dez).

A ocorrência teve início na Rua Alagoas, após vizinhos acionarem a Polícia Militar para atender a uma discussão. Ao chegarem ao local, os PMs encontraram o casal em desentendimento. O homem apresentava lesões superficiais no abdômen, alegando terem sido causadas pela companheira com uma faca de cozinha. A mulher, por sua vez, negou a agressão, afirmando que ele teria se autolesionado para incriminá-la.

Em seguida, ambos foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência. No trajeto, a mulher informou aos policiais que o casal guardava na residência uma grande quantidade de armas de fogo e munições.

Diante da informação, a equipe retornou ao imóvel e, após obter a autorização formal do morador, realizou buscas. No interior da casa, os policiais localizaram um arsenal composto por 13 armas de fogo, sendo 11 espingardas, uma delas desmontada, e dois revólveres), além de grande quantidade de munições e materiais para recarga de cartuchos.

Questionado, o morador apresentou documentação de oito das armas, comprovando que estavam registradas em seu nome e legalmente autorizadas. No entanto, cinco armamentos, quatro espingardas e um revólver, não possuíam documentação regular, configurando a posse ilegal. Além disso, foram apreendidos cartuchos recarregados manualmente e projéteis avulsos.

Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. A fiança foi fixada em R$ 3 mil, valor que foi pago. Com isso, o investigado foi liberado mediante o compromisso de permanecer no endereço informado.

As armas sem documentação, munições e projéteis permaneceram apreendidos, enquanto os armamentos devidamente registrados foram devolvidos ao proprietário. A mulher foi qualificada como averiguada no caso da suspeita de lesão corporal, que não pôde ser esclarecida, incluindo a possibilidade de autolesão.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Nipoã para continuidade das investigações.