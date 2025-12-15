Em busca do tetra, Corinthians vai à oitava final de Copa do Brasil 

Timão levantou o troféu em 1995, 2002 e 2009 e tenta repetir o feito nesta temporada. Nas duas últimas vezes que chegou à final da Copa do Brasil, o clube paulista ficou com o vice-campeonato.

O Corinthians está na final da Copa do Brasil 2025. Na noite deste domingo, o Timão despachou o Cruzeiro nos pênaltis e, pela oitava vez em sua história, ganhou o direito de disputar o título do torneio.

Em sua galeria de troféus, o Timão tem três taças da Copa do Brasil (1995, 2002 e 2009) e agora vai em busca do tetracampeonato e, consequentemente, da classificação à fase de grupos da Conmebol Libertadores do ano que vem.

Com o lugar garantido na final deste ano, o Corinthians empata com o Cruzeiro como o terceiro clube que mais vezes chegou à decisão do torneio mata-mata. O Grêmio é o vice-líder na estatística, com nove participações na final, e o Flamengo é o primeiro na lista com dez decisões no currículo.

Nas duas últimas vezes em que o clube do Parque São Jorge disputou o título da Copa do Brasil, o gosto foi amargo. Em 2018, o Timão perdeu a taça para o Cruzeiro com o jogo decisivo sendo disputado na Neo Química Arena. Quatro anos mais tarde, diante do Flamengo, o Corinthians foi derrotado nos pênaltis no Maracanã.

Desta vez, a decisão será contra Vasco, que eliminou o Fluminense nas cobranças de pênaltis. O jogo de ida, na próxima quarta-feira, será disputado na Neo Química Arena. A volta, no domingo, no Maracanã.

As finais do Corinthians:

1995 – campeão contra o Grêmio

2001 – vice-campeão contra o Grêmio

2002 – campeão contra o Brasiliense

2008 – vice-campeão contra o Sport

2009 – campeão contra o Internacional

2018 – vice-campeão contra o Cruzeiro

2022 – vice-campeão contra o Flamengo

