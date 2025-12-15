Após novo exame, defesa de Bolsonaro volta a pedir cirurgia de urgência e prisão domiciliar

Advogados do ex-presidente atestam que ele precisa passar por procedimento cirúrgico com urgência. Relator do caso, Moraes autorizou o exame médico e pediu uma perícia da PF para comprovar o quadro.

A equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou com um novo pedido nesta segunda-feira (15.dez) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o político passe por uma cirurgia de urgência e seja transferido para prisão domiciliar.

Em 9 de dezembro, a defesa do ex-presidente pediu autorização para que ele deixe a unidade prisional e seja internado em um hospital para fazer um procedimento cirúrgico urgente, em razão do quadro de soluços e da piora do diagnóstico de hérnia inguinal.

Diante do pedido, Moraes determinou que Bolsonaro passe por uma perícia médica para avaliação do quadro, em um prazo de 15 dias. O ministro alegou que os exames enviados para comprovar a situação médica são de três meses antes, portanto, pediu uma nova avaliação.

A defesa, então, entrou com um pedido para que ele fosse examinado pelos próprios médicos, dentro da PF. Moraes autorizou o procedimento, realizado no domingo (14). A perícia da PF ainda não ocorreu.

Depois do exame, os advogados do ex-presidente afirmaram que ele está com duas hérnias inguinais, e que o quadro demanda uma cirurgia urgente.

“O estado de saúde do sentenciado é grave, complexo e progressivamente debilitado. Ocorre que, desde a última manifestação da defesa, houve evolução objetiva e comprovada do quadro clínico, agora amparada por exame de imagem recentemente realizado e por novo relatório médico conclusivo, que impõem atuação imediata”, diz o pedido da defesa, encaminhado nesta segunda-feira.

Novo relatório médico

Segundo o documento enviado pela equipe de advogados do ex-presidente nesta segunda, o novo exame médico “reitera a necessidade de realização do procedimento cirúrgico de herniorrafia inguinal bilateral, em regime de internação hospitalar, sob anestesia geral, com tempo estimado de permanência entre cinco e sete dias”.

De acordo com o relato da defesa, sintomas como “dor e desconforto na região inguinal se intensificaram em razão das frequentes crises de soluço”.

Os soluços “provocam aumento da pressão abdominal, elevando significativamente o risco de encarceramento ou estrangulamento intestinal – hipóteses que, se concretizadas, demandariam cirurgia de emergência, com riscos exponencialmente maiores”, diz o documento.

Diante da situação médica, os advogados pediram a autorização para a cirurgia, a internação posterior em razão da recuperação e que Bolsonaro seja transferido para prisão domiciliar.

Bolsonaro está detido desde 25 de novembro, cumprindo a pena determinada na condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o julgamento, ele liderou uma organização criminosa acusada de tramar uma tentativa de golpe de Estado no país.

Antes de ser preso para cumprir a pena definitiva, Bolsonaro estava detido em prisão domiciliar, desde 4 de agosto. Ele teve a prisão domiciliar convertida em preventiva após tentar danificar a tornozeleira eletrônica que usava com um ferro de solda, o que foi entendido por Moraes como um indício de tentativa de fuga.

*Com informações do g1