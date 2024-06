Polícia Civil prende traficante acusado de integrar facção criminosa 

O indivíduo estava foragido desde 2023 e estaria praticando crime de tráfico de drogas em Valentim Gentil/SP. Ele seria líder de uma facção criminosa estadual.

Policiais civis de Valentim Gentil/SP e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP, prenderam nesta segunda-feira (3.jun), em Meridiano/SP, um procurado da Justiça, durante a Operação “Captura”, deflagrada para prender foragidos do sistema prisional ligados a uma facção criminosa paulista.

De acordo com o apurado, agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais), juntamente com a DIG de Votuporanga, através de investigações e atividades de inteligência, identificaram que o indivíduo que seria uma liderança de uma facção criminosa, foragido da Justiça desde 2023, estava atuando na venda de drogas em Valentim Gentil.

Em seguida, com a ordem judicial expedida, os policiais civis realizaram a ação, oportunidade na qual apreenderam alguns objetos na residência do suspeito. Após os procedimentos policiais, o indivíduo foi encaminhado à Central de Polícia de Fernandópolis, onde aguarda decisão da Justiça.