Radialista morre em colisão entre moto e ônibus em Santa Fé do Sul

Alef Willian, de 24 anos, seguia pela Rodovia Ettore Bottura quando bateu em um ônibus.

Alef William era locutor na Jovem Pan Santa Fé do Sul e na Mega FM — Foto: Reprodução/Instagram

Um radialista de 24 anos morreu após bater a moto que pilotava em um ônibus na Rodovia Ettore Bottura, km 115, no início da noite de quarta-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, Alef Willian seguia para a cidade onde mora com a família quando bateu de frente no ônibus.

Ainda de acordo com a polícia, o rapaz chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo do radialista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santa Fé do Sul e depois levado para Florestópolis (PR), cidade natal da vítima.

Alef era locutor da Jovem Pan FM de Santa Fé do Sul e da Mega FM. A emissora postou uma mensagem de luto nas redes sociais.

“Além de um profissional dedicado, perdemos um grande amigo. A toda a sua família transmitimos nossos sentimentos. Estamos todos, funcionários e colaboradores, muito tristes e abalados com a trágica notícia.”

Nota de luto da radio Jovem Pan nas redes sociais após a morte do radialista — Foto: Reprodução/Facebook