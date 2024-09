Polícia Civil prende suspeito de assassinato em Valentim Gentil 

Indivíduo foi capturado em Buritama/SP. Ele havia sido preso no ano passado por matar o padrasto com 23 facadas, mas foi absolvido em júri popular.

A Polícia Civil de Valentim Gentil/SP, em conjunto com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP, cumpriu nesta segunda-feira (9.set), um mandado de prisão preventiva que resultou na prisão do indivíduo apontado como o autor do assassinato de Bruno Eduardo Paiva, de 31 anos, nas proximidades de um bar, no bairro Penha, no último dia 19 de julho.

De acordo com o apurado, após uma investigação detalhada conduzida pela equipe local, foi representada pela prisão preventiva do investigado, que foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário, tendo o acusado sido preso em Buritama/SP.

O indivíduo foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba/SP, onde aguardará a realização da audiência de custódia.

Ainda segundo apurado, o indivíduo chegou a ser preso o ano passado pelo mesmo crime, visto que matou o padrasto, de 37 anos, na tarde do sábado, 30 de janeiro de 2023, com 23 facadas. No entanto, ele foi absolvido em júri popular.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3