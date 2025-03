Suspeito de matar a própria mulher a facadas é preso 

Corpo de Joseane Barbosa Ferreira, de 36 anos, estava na casa de um vizinho com ferimentos no tórax e no joelho esquerdo. Crime foi registrado no fim da tarde de domingo (16).

O indivíduo apontado como o autor do assassinato de Joseane Barbosa Ferreira, de 36 anos, em Potirendaba/SP, no último domingo (16.mar), é o próprio marido da vítima, que foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (19). O corpo de Joseane foi encontrado na casa de um vizinho com diversos ferimentos a faca.

De acordo com o apurado pelo sbtinterior, segundo testemunhas e o depoimento do suspeito, o casal teria o costume de ir até a casa do vizinho para fazer uso de bebida alcoólica.

Ainda segundo o que foi apurado até o momento, a mulher teria um relacionamento extraconjugal com este homem.

Parentes contam que o relacionamento do casal era bastante conturbado, e que o marido já teria ameaçado a mulher de morte mais de uma vez.

No dia do crime, o casal estaria na casa do vizinho quando o marido teria saído para buscar alguma coisa. Quando voltou, teria encontrada a mulher no quarto com o outro homem e ficado descontrolado. Em seguida, teria se apoderado de uma faca e partido para cima da vítima.

Após o crime, o suspeito teria fugido com o carro da vítima, permanecendo foragido até ser localizado pela Polícia Civil. O homem foi preso preventivamente e vai responder por feminicídio.

Joseane Barbosa Ferreira tinha dois filhos menores que estão sob a responsabilidade de parentes.

O caso que foi registrado como feminicídio segue sob investigação policial.