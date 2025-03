Polícia Civil encontra bebidas falsificadas durante operação em Votuporanga e região 

A operação foi realizada nesta quinta-feira (20) em Votuporanga, São José do Rio Preto, Valentim Gentil e Nhandeara, onde um homem foi preso.

A Polícia Civil encontrou bebidas falsificadas durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (20.mar) nas cidades de Votuporanga/SP, São José do Rio Preto/SP, Valentim Gentil/SP e Nhandeara/SP, onde um homem foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, no total foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Em todos os locais vistoriados, entre eles uma fábrica clandestina, as equipes encontraram bebidas falsificadas, produtos sem comprovação de origem e insumos utilizados para adulterar as bebidas.

Um homem foi preso em Nhandeara por descaminho e falsificação de bebidas. De acordo com a equipe de investigação, ele era o responsável pelo galpão clandestino, onde havia as manipulações dos produtos.

Ainda segundo a polícia, as análises preliminares feitas por um representante da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) confirmam que as bebidas continham substâncias incompatíveis com a composição original. Foi encontrado álcool de baixa qualidade e corantes artificiais não autorizados.