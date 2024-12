Polícia Civil de Valentim Gentil prende trio por estelionato eletrônico e associação criminosa 

J.S.F., M.V.O.S., e W.A.A., foram presos em Ituiutaba-MG, com auxílio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

A Delegacia de Polícia Civil do Município de Valentim Gentil/SP, com auxílio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prendeu, na última quarta-feira (4.dez), três indivíduos, identificados como J.S.F., M.V.O.S., e W.A.A., suspeitos de se associarem criminosamente para o cometimento de estelionato eletrônico.

De acordo com o apurado, as investigações da Polícia Civil apontaram que no dia 22 de outubro de 2024, os criminosos negociaram a compra de dois climatizadores, avaliados em aproximadamente R$ 30 mil, de um estabelecimento empresarial valentim-gentilense, por meio das redes sociais, utilizando dados de terceiros.

Ainda segundo a investigação, os criminosos providenciaram o transporte para a cidade de Ituiutaba/MG, local onde residem. Em seguida, cancelaram a compra, restando a empresa em prejuízo.

Nesta quarta-feira foram cumpridos três mandados de prisões temporárias e quatro mandados de busca e apreensão, com auxílio da Polícia Civil do Município de Ituiutaba.

Os climatizadores não foram recuperados, entretanto, os suspeitos ficaram presos no Estado de Minas Gerais, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A investigação segue em andamento para apurar o envolvimento de outras pessoas e possíveis novos crimes relacionados ao esquema.

