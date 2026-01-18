Polícia Ambiental prende suspeito de tentativa de furto em Fernandópolis 

M.A.B., foi contido pelos moradores de uma casa no bairro Parque das Nações, após utilizar um pedaço de metal para tentar arrombar a porta de um veículo estacionado no interior da residência.

Um homem foi preso por tentativa de furto no bairro Parque das Nações, em Fernandópolis/SP, nesta sexta-feira (16.jan).

De acordo com o apurado, policiais militares ambientais do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR) realizavam policiamento, no contexto das operações “Impacto” e “Piracema”, quando foram acionados via COPOM (Central de Operações da Polícia Militar) para atendimento de uma ocorrência de furto a residência em andamento.

Em seguida, já pelo local, os policiais se depararam com o proprietário da residência e sua esposa, contendo um indivíduo. Diante dos fatos, foi realizada a imobilização de M.A.B., que se encontrava bastante alterado, proferindo ameaças contra o morador e tentando se desvencilhar da equipe policial. Em razão do risco iminente de fuga, do estado de exaltação do suspeito e da possibilidade de colocar em risco sua integridade física e a de terceiros, foi necessário o uso de algemas.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com o suspeito um pedaço de metal, instrumento que teria sido utilizado para tentar arrombar a porta de um veículo estacionado no interior da residência.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Fernandópolis, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. A Polícia Técnico-Científica foi acionada para periciar o local.