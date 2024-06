Polícia Ambiental e Unifev destinam madeira para o Lar São Vicente de Paulo

Madeira apreendida será destinada para obras de revitalização da parte externa do Asilo, que será executada por cursos da Instituição

A Polícia Militar Ambiental de Votuporanga, em parceria com a Unifev, destinou 9 m³ de madeira para o Lar São Vicente de Paulo. A carreta com a madeira apreendida pela fiscalização ambiental foi entregue a entidade assistencial na tarde de quinta-feira (23/5). A iniciativa visa auxiliar na reforma e manutenção da instituição, que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o Prof. Dr. Juliano Costa da Silva, coordenador do Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA), o material será utilizado para obras de revitalização da parte externa do asilo, que serão executadas futuramente pelos alunos dos cursos de Agronomia, Arquitetura e Engenharia Civil, sob a supervisão de professores da Unifev. “Utilizaremos vários equipamentos, dentre eles essa madeira que foi destinada através da Polícia Ambiental. Faremos a limpeza do terreno, a construção de uma horta e melhorias na parte estrutural”, explicou.

O presidente do Lar, Vitorino Raddo, agradeceu ao comando da Polícia Ambiental de Votuporanga pela doação e pela parceria da Unifev na realização de ações sociais em benefício da entidade. “Sempre contamos com a ajuda da comunidade e das instituições. Essa madeira será muito útil para nós. Acreditamos que essa iniciativa contribuirá para melhorar a qualidade de vida dos idosos que aqui residem. A área externa é um espaço importante para o lazer e a socialização dos moradores, e essa revitalização vai torná-la ainda mais agradável. Temos muita gratidão por isso”, finalizou.