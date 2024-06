 Alunos destaque da Rede Estadual de Ensino recebem premiação

A premiação na E.E. Dr. José Manoel Lôbo foi um momento emocionante e marcante para os alunos destaques da escola. Realizado no último sábado, 25 de maio, o evento teve como objetivo reconhecer o desempenho dos estudantes no 1º bimestre, considerando suas notas, frequência e participação em atividades como a Olimpíada Matemática de São Paulo (OMASP). Cada aluno recebeu um certificado de honra escolar, o que certamente os encheu de orgulho e satisfação.

Além da premiação acadêmica, o time de basquete da escola também foi homenageado. Os oito jogadores da equipe receberam medalhas em reconhecimento ao seu esforço e dedicação nos jogos, sob a orientação do professor de Educação Física. O professor Antônio Marcos Catalan destacou a importância do esporte na vida dos adolescentes, emocionando a todos com suas palavras sobre o reconhecimento merecido ao time.

Durante o evento, foi anunciado o resultado da Campanha Solidária: Missão Sul, na qual os alunos se dedicaram a arrecadar doações para o Estado do Rio Grande do Sul. A participação ativa dos alunos nessa ação solidária reflete os valores de empatia e colaboração incentivados pela escola.

Os professores e a equipe gestora da escola subiram ao palco para entregar os certificados, celebrando junto com os alunos e seus familiares os excelentes resultados alcançados. A alegria e emoção dos presentes eram evidentes, com pais e mães registrando o momento com muitas fotos para guardar de lembrança.

A gestora Angela Chiquineli expressou sua satisfação com a homenagem e ressaltou a importância do sucesso dos alunos como um reflexo do trabalho dedicado da equipe educacional. O evento foi encerrado com um café oferecido pela escola, proporcionando um momento de confraternização e celebração da comunidade escolar.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga a coordenadora Isabel Cristina Serezo e o professor de Sociologia Éderson Dias Segantini falaram sobre a importância de eventos como este para os alunos, acompanhe:

DV: Qual a importância de eventos como esse para o incentivo dos alunos?

“O evento foi no intuito de incentivar os educandos para uma aprendizagem significativa!”

(Isabel Cristina Sereso – Coordenadora)

“A cerimônia é o reconhecimento dos esforços e empenho dos educandos. Numa época onde o conhecimento e o saber é negligenciado em favor da ignorância.”

(Éderson Dias Segantini – Professor de Sociologia)

O jornal Diário de Votuporanga parabeniza todos os envolvidos, cada ano mais qualificado e estruturado!