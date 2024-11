Polícia Ambiental apreende motos sem placas na Rodovia Euclides da Cunha 

Veículos estavam trafegando na SP-320, no trecho de Tanabi/SP. Os condutores foram autuados, ouvidos e liberados.

A Polícia Militar Ambiental apreendeu duas motocicletas com numerações suprimidas e sem os itens obrigatórios de sinalização e identificação na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Tanabi/SP.

De acordo com a Polícia Ambiental, os policiais patrulhavam, quando viram as duas motocicletas trafegando pela via sem placas, retrovisores, setas, faróis e velocímetro. A abordagem aconteceu nas margens da rodovia.

Os condutores e as motocicletas foram encaminhados para Central de Flagrantes de Mirassol/SP, onde a autoridade de polícia judiciária determinou a lavratura de boletim de ocorrência e apreensão das motos.

Os condutores foram autuados, ouvidos e liberados.

