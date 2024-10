PM prende suspeito de homicídio em Jales 

Vítima foi localizada em um córrego com perfurações no pescoço e suspeito detido após investigação e cerco policial em Fernandópolis.

Na manhã desta terça-feira (29.out), o corpo de um homem foi encontrado em avançado estado de decomposição em um córrego ao lado de um frigorífico, em Jales/SP. A Polícia Militar foi acionada após moradores da região relatarem um forte odor vindo do local. A vítima apresentava uma perfuração no pescoço, levantando a suspeita de homicídio.

A Polícia Civil de Jales identificou o homem, que havia sido dado como desaparecido pelos familiares no dia anterior. Segundo as autoridades, a vítima teve uma discussão recente com outro indivíduo, o que levou à investigação de um possível envolvimento no crime.

Após diligências e análise de imagens da Central de Monitoramento de Jales, a polícia conseguiu localizar o suspeito, que havia fugido em direção à Fernandópolis/SP em um GM/Astra. A Polícia Militar de Fernandópolis foi acionada e conseguiu prender o suspeito, que negou o envolvimento no homicídio. No entanto, ele possuía um mandado de prisão em aberto por furto.

O suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária de Jales, onde permanece preso à disposição da Justiça, enquanto a investigação sobre a autoria do homicídio prossegue.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jales para exames necroscópicos, que devem ajudar a esclarecer a causa da morte e confirmar a identidade do homem. A Polícia Civil continua investigando o caso e aguarda os resultados da perícia.

