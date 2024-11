PM apreende mais de 300 quilos de maconha em rodovia de Penápolis 

O caso ocorreu na tarde quarta-feira (30). O motorista do veículo foi abordado pela PM, tentou fugir por um canavial, mas acabou preso.

A Polícia Militar apreendeu mais de 300 quilos de maconha em um carro na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) em Penápolis/SP. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (30.out).

De acordo com a PM, o condutor do veículo desrespeitou a ordem de parada e tentou fugir por um canavial. No entanto, a polícia conseguiu abordá-lo. Dentro do carro, foram encontrados 581 tabletes de maconha, somando 361 kg.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Araçatuba. A droga, o carro, um par de placas de identificação veicular e R$ 295 foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

O suspeito, que é do Estado do Paraná, foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia.

