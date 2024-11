Deputado Carlão Pignatari propõe Emendas para a LOA 2025 focadas em Saúde, Educação e Infraestrutura 

Com atenção às necessidades municipais, o deputado Carlão prioriza áreas essenciais em suas emendas à Lei Orçamentária Anual, buscando promover qualidade de vida e segurança para a população paulista.

O deputado Carlão Pignatari apresentou diversas emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, com o intuito de canalizar recursos estaduais para áreas prioritárias dos municípios paulistas, especialmente saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Com uma abordagem municipalista, as propostas do deputado visam melhorar a qualidade dos serviços públicos essenciais, fortalecendo programas que impactam diretamente a vida da população e promovendo uma gestão inclusiva e eficiente.

Na área da saúde, o deputado Carlão sugeriu emendas que buscam a modernização de hospitais e unidades de saúde nos municípios. Essas emendas visam ampliar a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera nos serviços de urgência e emergência, garantindo que a população tenha acesso a cuidados de saúde de qualidade, em tempo hábil e com infraestrutura adequada. A proposta reflete o compromisso de Carlão em diminuir as desigualdades regionais no acesso aos serviços de saúde e oferecer condições dignas para o tratamento dos cidadãos.

Em relação à segurança pública, Carlão Pignatari destinou recursos para expandir o projeto Muralha Paulista, que instala câmeras com tecnologia de leitura de placas em pontos estratégicos, especialmente na região noroeste do Estado, visando combater o roubo e furto de veículos. “Nosso objetivo é garantir que a população se sinta mais segura e que possamos coibir o crime de forma eficiente. Com o Muralha Paulista, estamos fortalecendo a segurança de nossos municípios e oferecendo às autoridades uma ferramenta poderosa de monitoramento e prevenção”, afirmou o deputado. Essa medida, além de ser uma ferramenta eficaz para a segurança, visa criar um ambiente mais seguro para os moradores, aumentando a percepção de segurança pública e reforçando a capacidade de resposta das forças policiais locais.

No setor de educação, as emendas apresentadas pelo deputado priorizam a reforma e adequação das escolas estaduais, além da aquisição de equipamentos como ar-condicionados para salas de aula. O objetivo é proporcionar ambientes mais confortáveis e saudáveis, tanto para os alunos quanto para os professores, criando melhores condições para o aprendizado. As propostas também incluem investimentos na capacitação de professores, buscando fortalecer a qualidade da educação oferecida nas escolas públicas, com vistas ao desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes.

A infraestrutura urbana e rural também figura entre as prioridades nas emendas do deputado Carlão. Seus projetos incluem pavimentação e revitalização de estradas, especialmente em áreas agrícolas, e melhorias nas vias urbanas para facilitar o transporte e a mobilidade. Essas intervenções visam não apenas melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas também promover o desenvolvimento econômico local, uma vez que estradas em bom estado beneficiam o escoamento de produtos agrícolas e a logística industrial, estimulando a economia regional.

No que se refere ao bem-estar animal e à saúde pública, Carlão Pignatari propôs emendas destinadas ao aumento de serviços de castração, microchipagem e vacinação de animais. Além disso, foram previstos recursos para a compra de ração e medicamentos veterinários, iniciativas que reforçam o compromisso do deputado com a causa animal e com a redução de problemas de saúde pública decorrentes do abandono e da falta de cuidados básicos com animais domésticos. “O cuidado com os animais não é apenas uma questão de compaixão, mas também de saúde pública. Queremos garantir que todos os municípios possam contar com estruturas que auxiliem no controle populacional de animais e no bem-estar desses seres que também fazem parte de nossas comunidades”, ressaltou o deputado.

Essas emendas refletem a visão de Carlão Pignatari de promover um desenvolvimento regional equilibrado, alinhado com as demandas e necessidades das comunidades locais. Ao fortalecer setores estratégicos e investir em infraestrutura, o deputado busca fazer do Estado de São Paulo um exemplo de gestão pública responsável e inclusiva, voltada para a melhoria da qualidade de vida da população.

