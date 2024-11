Natação de Votuporanga brilha no regional da Federação 

Mantendo a hegemonia nas águas, a vitoriosa equipe local liderou o quadro geral de medalhas, conquistando 185 medalhas no total, sendo 88 de ouro, 51 de prata e 46 de bronze.

A equipe de natação da Secretaria Municipal de Esportes/Avonat/Unifev/Nororaço participou no último sábado (26.out), do Torneio Regional de Natação da 4ª Região da FAP (Federação Aquática Paulista), realizada no complexo Esportivo Antonio Macca, em Presidente Prudente/SP, onde nove equipes estiveram presentes, totalizando 244 atletas.

Mantendo a tradicional hegemonia nas águas, a vitoriosa equipe local liderou o quadro geral de medalhas, conquistando 185 medalhas no total, sendo 88 de ouro, 51 de prata e 46 de bronze.

A competição oficial, homologada pela FAP, foi a última chance para os atletas conquistarem os índices mínimos exigidos para participação nas competições mais importantes do calendário nacional, tais como: Copa São Paulo, campeonatos Paulistas e Brasileiros de suas respectivas categorias.

Confira abaixo o quadro geral de medalhas que ficou estabelecido após a realização das provas, que foram divididas em duas etapas, nos períodos da manhã e da tarde:

1º Centro de Formação Avonat/Pmsel/Unifev/Nororaço: ouro (88), prata (51), bronze (46), total (185);

2º Andradina Tenis Clube: ouro (38), prata (28), bronze (17), total (83);

3º Clube Tenis de Catanduva: ouro (22), prata (18), bronze (10), total (50);

4º SMEL Catanduva: ouro (20), prata (19), bronze (8), total (47);

5º APAN Presidente Prudente: ouro (18), prata (13), bronze (9), total (40);

*6º Acquatica Esportes: ouro (16), prata (14), bronze (17), total (47);

7º Academia Life Braves: ouro (11), prata (7), bronze (6), total (24);

8º Sport Clube Corinthians Paulista: ouro (10), prata (2), total (12);

9º Yara Clube de Marília: total (0)

Neste final de semana a equipe paralímpica da Secretaria Municipal de Esportes/Avonat/Unifev/Noroaço volta as águas em São Paulo, onde participa ainda nesta sexta-feira (1º.nov) e sábado (2), da Final Estadual dos Jogos Estaduais Paralímpicos do Estado de São Paulo, promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes, no Centro de Treinamento Paralímpico, na zona sul da capital paulista.

“Muito importante lembrar que as vitoriosas participações da equipe de natação local conta com o grande e importante apoio da Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Jorge Seba e do Secretário Municipal de Esportes Marcello Stringari, e da sua competente equipe de funcionários que atua na organização e logística dos eventos. Também muito importante é o apoio do deputado estadual Carlão Pignatari, que viabilizou a continuidade da participação da equipe através de emenda parlamentar, destinando recursos para o pagamento dos professores, pagamento das despesas de viagens e taxas de inscrição, alimentação e hospedagens. Há que se agradecer o importante apoio da Unifev e da Noroaço, parceiros que contribuem para a participação da equipe nas competições mais importantes”, afirmou a equipe em comunicado.

Neste mês de novembro a equipe de Votuporanga inicia a participação nos campeonatos Paulistas e Brasileiros, tentando repetir as conquistas do semestre passado, buscando medalhas nestas competições.

