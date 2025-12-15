Jogos Abertos: Votuporanga conquista bons resultados no primeiro fim de semana 

Atletas se destacaram no karatê e ciclismo em Ribeirão Preto e competições seguem até o dia 21.

Votuporanga participa dos 87º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, realizados entre os dias 10 e 21 de dezembro, em Ribeirão Preto. A competição é promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer do Estado.

No primeiro fim de semana de disputas, o município esteve representado em diferentes modalidades.

O karatê garantiu destaque para Votuporanga. No kata masculino individual, Celso Correia de Sales Junior conquistou a 4ª colocação. Já no kumite acima de 84 kg, Aldeonic Pavani Domingos Borges ficou com a 2ª colocação, garantindo medalha de prata. Na categoria absoluto, Eleandro Bonini Jr. alcançou a 5ª colocação.

No ciclismo, os atletas também marcaram presença. Na prova de velocidade individual feminina, Juliana Teodoro Pereira conquistou o 8º lugar, enquanto na velocidade individual masculina, Fabiano Franciscato terminou na 5ª colocação.

A equipe de malha de Votuporanga entrou em quadra determinada a buscar a classificação para a segunda fase dos Jogos Abertos e mostrou garra em todas as partidas. Após uma derrota no primeiro confronto, o time reagiu e conquistou uma importante vitória sobre Cerquilho, seguindo competitivo até o último jogo. Mesmo sem avançar na competição, a equipe foi destaque pela dedicação, espírito esportivo e luta até o fim.

Votuporanga é representada por uma delegação de 94 integrantes, sendo 80 atletas, além da comissão técnica de Esportes e Lazer. A expectativa é ampliar o quadro de medalhas e manter o bom desempenho ao longo da competição.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou que a participação da delegação já representa uma vitória para o município, ressaltando o comprometimento dos atletas e o fortalecimento do esporte local por meio de um trabalho contínuo.