Pai é preso em flagrante por abusar sexualmente da filha de 12 anos em Gabriel Monteiro

Crime ocorreu na madrugada de Natal e foi flagrado pelo avô da vítima. Menina relatou que abusos já haviam acontecido antes.

Uma menina de 12 anos foi abusada sexualmente pelo próprio pai na madrugada desta quinta-feira (25.dez), em Gabriel Monteiro/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem, de 37 anos, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na madrugada de Natal, na casa onde eles moravam, que fica no Centro da cidade. O pai do suspeito contou à polícia que o filho chegou em casa por volta das 2h30 e apresentava sinais de embriaguez.