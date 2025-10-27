Piquerez volta, mas Aníbal Moreno ainda é dúvida contra a LDU 

Verdão faz jogo decisivo contra o time equatoriano, quinta, pelas semifinais da Libertadores.

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, nesta segunda-feira, após o empate sem gols com o Cruzeiro, no último domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

A equipe iniciou a preparação para encarar a LDU, na quinta, às 21h30, também em casa, pelo jogo de volta das semifinais da Conmebol Libertadores.

A principal novidade do Verdão será o retorno de Piquerez. Suspenso no duelo pelo Brasileirão, o lateral-esquerdo fica à disposição para voltar ao time titular no lugar de Jefté.

A dúvida é Aníbal Moreno. O volante não treinou mais uma vez em campo nesta segunda devido a um problema na panturrilha esquerda e pode ser baixa novamente.

Na atividade desta manhã, os titulares do último domingo ficaram na parte interna da Academia. Os demais foram ao gramado e realizaram trabalhos técnicos de opções de passes em campo reduzido, marcação e jogos de seis contra seis.

A provável escalação para o jogo decisivo de quinta tem: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O Palmeiras ainda terá um treino na terça na Academia de Futebol e outro na quarta, no Allianz Parque, antes do duelo.

Para avançar à final, o Verdão precisa vencer por mais de três gols de diferença. Vitória por três gols leva a definição para os pênaltis.

*Com informações do ge