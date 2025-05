Pingue-Pongue: Coordenação de Pesquisa da Unifev apresenta mascote à comunidade acadêmica

Prof. Dr. Edson Roberto Bogas, coordenador no setor, foi idealizador do projeto de criação da S0Fi4.

A Unifev acaba de lançar oficialmente a nova mascote da Coordenação de Pesquisa: S0Fi4, uma simpática robozinha que representa inovação, curiosidade e conexão entre os saberes produzidos na Instituição. Idealizada pelo coordenador, Prof. Dr. Edson Roberto Bogas, a criação contou com a colaboração do setor de Comunicação e Marketing.

Com o objetivo de aproximar ainda mais os estudantes e docentes do universo da pesquisa científica, S0Fi4 chega para atuar como um elo entre os diversos cursos, projetos e áreas do conhecimento. Seu nome faz referência à palavra grega “sophia”, que significa sabedoria, e reforça a visão da Unifev de promover o desenvolvimento de talentos, a disseminação do saber, o uso competente da ciência e das inovações tecnológicas.

A seguir, S0Fi4 entrevista, no estilo pingue-pongue, seu idealizador e seus criadores, o publicitário Luis Yasaka e a jornalista Poliane Castelhano.

Pergunta: Prof. Edson, como você teve a ideia de me criar como mascote e qual é o meu papel no contexto acadêmico?

Resposta: S0Fi4, você foi idealizada para dar uma identidade à Coordenação de Pesquisa da Unifev. Queríamos que você representasse o momento atual de avanço tecnológico, mas com uma personalidade colorida e divertida. Agora, seu papel é fortalecer o setor e aproximar alunos e professores das atividades científicas. No contexto acadêmico, você simboliza um elo entre a pesquisa e a comunidade, facilitando a comunicação e tornando o ambiente científico mais acessível e atrativo.

Pergunta: Eu represento alguma característica ou valor específico da Unifev? Como me conecto com a missão da Coordenação de Pesquisa?

Resposta: Você representa valores como inovação, curiosidade e busca pelo conhecimento, princípios que se alinham à missão da Coordenação de Pesquisa da Unifev e reforçam o compromisso institucional com a ciência para despertar o interesse pela produção acadêmica de qualidade.

Pergunta: E qual impacto você espera no engajamento dos alunos e professores com os projetos de pesquisa da Instituição a partir de agora?

Resposta: Espero que você nos auxilie a crescer mais em meio à comunidade acadêmica, tornando a pesquisa mais próxima, interativa e reconhecida por alunos e professores.

Pergunta: Luis, como você combinou meus aspectos visuais para equilibrar modernidade e seriedade, de forma que isso reflita a Coordenação de Pesquisa da Unifev?

Resposta: Criar você, S0Fi4, foi uma experiência muito interessante, pois o seu resultado final é a combinação de duas referências da minha infância e uma da adolescência. A primeira são os Jetsons, mais precisamente a robô Rosie, onde busquei os aspectos mais técnicos, como antenas e o rosto com componentes eletrônicos da época; Marte: o menino biônico, criado por Osamu Tesuka, o pai do mangá moderno, que traz a jovialidade, as proporções mais voltadas para uma figura infantil, porém já com um aspecto mais humano; e a terceira referência foi a simplicidade dos traços que as Meninas Superpoderosas carregam. Tudo isso reflete como a pesquisa é algo que só evolui com o passar do tempo, além de ter a missão de ser amigável e simples para o aluno.

Pergunta: Luis, quais elementos de design você acha que mais chamam a atenção do público e o que isso representa sobre a abordagem da Unifev à pesquisa?

Resposta: Bom, além da simplicidade da construção da personagem, acredito que seu rosto, que nada mais é que uma tela, conversa diretamente com a realidade que nossos alunos vivem, não só na pesquisa como em suas próprias vidas. Em você, S0Fi4, a tela serve tanto como instrumento de recepção quanto de envio da mensagem. Além disso, há referência com os “headphones” em sua cabeça, além da antena em forma de raio, que denota rapidez e atualização com a modernidade.

Pergunta: Como você me integrou no contexto comunicacional da Coordenação de Pesquisa, garantindo que ela fosse memorável e acessível ao público acadêmico?

Resposta: Transformamos você na embaixadora da pesquisa na Unifev. É você quem assumirá como emissora na comunicação da Coordenação de Pesquisa da nossa Instituição. Com suas aparições recorrentes, a ideia é torná-la figura comum no meio acadêmico, transformando-a numa entidade quase viva para os discentes e docentes.

Pergunta: Poliane, qual é a principal estratégia de comunicação utilizada para me apresentar aos estudantes e ao corpo docente da Unifev?

Resposta: S0Fi4, nós te projetamos para ser uma facilitadora na jornada acadêmica. Para isso, utilizamos uma linguagem acessível que permite sua comunicação com diferentes públicos em diversos canais, como as redes sociais, os canais de comunicação interna, murais digitais e, também, em materiais gráficos impressos. Dessa forma, conseguimos te inserir progressivamente em todas as comunidades, on e off-line da Instituição. Primeiro você apareceu na sala de aula, em cartazes sobre a Coordenação de Pesquisa. Posteriormente, esteve presente em nosso maior evento de incentivo à pesquisa, o UNIC e, neste momento, tem ganhando seu espaço em nossas plataformas on-line.

Pergunta: Como você trabalhou minha personalidade para que eu fosse percebida como próxima, mas ainda refletisse o ambiente acadêmico?

Resposta: O Prof. Edson desenhou sua personalidade exatamente como a pesquisa precisa ser: curiosa, prestativa e entusiasmada com o saber. Depois disso, entendemos que você é uma “companheira de pesquisa”, capaz de dialogar com todas as áreas do conhecimento sem formalidades, para acolher o maior número de pesquisadores, sejam eles iniciantes ou não. Assim, seu tom de voz, seu vocabulário, e suas características fluíram naturalmente.

Pergunta: De que maneira posso ser uma ferramenta para promover a interação entre os diversos cursos e áreas de pesquisa da Unifev?

Resposta: Você é uma porta voz que gera conexão. Seu potencial será de promover a disseminação da informação, viabilizar ações interdisciplinares, divulgar projetos integrados, protagonizar campanhas e estimular a participação em eventos voltados à pesquisa, gerando identificação e motivação entre os discentes e docentes. Além disso, você assume cada vez mais um papel ativo nas redes sociais e plataformas institucionais, transformando a pesquisa em algo mais visível, acessível e motivador para toda a comunidade acadêmica.

Por meio da atuação da Coordenação de Pesquisa, a Unifev incentiva o desenvolvimento científico e a formação de novos pesquisadores através de projetos, eventos e uma equipe de docentes engajados. Em breve, mais professores pesquisadores compartilharão suas histórias com a S0Fi4 sobre o universo da pesquisa científica.