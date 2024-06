Piloto de paramotor despenca e morre após fazer manobras em Rio Preto 

O empresário Edson F. V. Silva, morador de Rio Preto, não resistiu e faleceu. Caso é investigado.

Um empresário de 44 anos morreu após cair de um paramotor no bairro Vila Azul, em São José do Rio Preto/SP. O acidente aconteceu por volta das 17h desta quarta-feira (19.jun).

De acordo com informações, a vítima estava pilotando um paramotor e caiu em uma área onde vai ser construído um loteamento.

A Polícia Militar confirmou o óbito de Edson F. V. Silva, morador de Rio Preto, às 17h20.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. As equipes da perícia estiveram no local.

Em entrevista à TV TEM o instrutor de voo do empresário informou que ele tinha dois anos de experiência.

*Com informações do g1