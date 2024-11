Jovens ficam feridos ao serem baleados em frente a tabacaria em Jales 

Uma das vítimas levou um tiro no tórax e precisou ser internada por conta do ferimento. Suspeito foi preso pela polícia; motivação do crime é investigada.

Dois jovens foram baleados em frente a uma tabacaria na Avenida Francisco Jales, em Jales/SP, na madrugada de sábado (2.nov). Um suspeito foi preso pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas, que tem 21 anos, levou um tiro no tórax, e a outra, de 26 anos, foi atingida na perna.

As duas vítimas foram socorridas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para a Santa Casa de Jales. O jovem de 26 anos foi atendido e liberado. Já o de 21 anos precisou ser internado por conta da gravidade do ferimento.

A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.

