Copa Paulista: CAV abre decisão do título contra o Monte Azul neste sábado 

A partida de ida acontece na Arena Plínio Marin, às 15h; enquanto a finalíssima será no outro sábado, 12, no mesmo horário, mas com local a definir.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta terça-feira (1º.out) as datas e horários dos dois jogos da final da Copa Paulista entre Clube Atlético Votuporanguense e Monte Azul. As partidas acontecerão nos dois próximos sábados, às 15h.

O primeiro confronto será na Toca do Pantera Alvinegro, à Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e o Monte Azul, por ter melhor campanha, terá o mando do segundo e decisivo jogo.

O local, porém, ainda não foi confirmado pela FPF. Como o estádio do Azulão, o Otacília Patrício Arroyo, foi vetado por conta das condições ruins do gramado, o time precisou jogar a semifinal na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara/SP. Caso se repita na finalíssima, o estádio traz lembranças gloriosas ao CAV, foi lá, que em 2018 o Pantera Alvinegro conquistou sua primeira Copa Paulista, na oportunidade, nos pênaltis contra a Ferroviária.

Contudo, a FPF fará uma vistoria no gramado do estádio em Monte Azul Paulista/SP no próximo domingo e divulgará o local da final na segunda-feira, 7 de outubro.

Não há vantagem de empate. Em caso de igualdade no placar agregado dos dois jogos, a decisão será por pênaltis. O campeão da Copa Paulista escolhe entre disputar a Série D do Brasileiro em 2025 ou a Copa do Brasil.

Ainda de acordo com a FPF, as partidas terão transmissão ao vivo da TV Cultura, Record/R7/Playplus e YouTube Futebol Paulista.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3