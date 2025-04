Atletas do Jiu-jítsu da Secretaria de Esportes e Lazer se destacam no Circuito Interior 

Evento aconteceu no último domingo no Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares” (CSU), reunindo mil atletas do Estado; cidade oferece a prática esportiva gratuita.

Votuporanga foi palco de mais uma grande competição esportiva: o Circuito Interior de Jiu-jítsu. A etapa local do evento aconteceu no último domingo (13.abr), no Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares” (CSU) e reuniu cerca de mil atletas vindos de mais de 60 cidades de todo o Estado de São Paulo.

O prefeito Jorge Seba esteve presente na abertura do torneio, recepcionando os competidores. Ele aproveitou o momento para reforçar o compromisso do município com o incentivo ao esporte e à promoção de eventos que fortalecem a integração regional.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do esporte no município. “É uma grande satisfação ver Votuporanga sediando uma competição desse porte, reunindo atletas de todo o estado. Além de movimentar a cidade, esse tipo de evento valoriza o trabalho que realizamos diariamente para incentivar a prática esportiva e revelar novos talentos por meio de projetos gratuitos como o Jiu-jítsu nos nossos ginásios”, disse.

O evento também contou com a presença dos deputados estaduais Carlão Pignatari e Danilo Campetti.

Além de sediar grandes eventos da modalidade, Votuporanga também investe na formação de novos talentos por meio de aulas gratuitas de Jiu-jítsu. As atividades são oferecidas no Ginásio Mário Covas e no CSU (Centro Social Urbano), proporcionando acesso ao esporte para crianças, jovens e adultos.