Pescador desaparece em rio após cair de barco sem colete salva-vidas 

Um pescador de 53 anos desapareceu em um rio de Mendonça/SP após cair de um barco sem o colete salva-vidas na noite desta quarta-feira (9.abr).

Segundo o Corpo de Bombeiros de José Bonifácio/SP, que atendeu a ocorrência, o homem estava em um barco com outra pessoa quando desequilibrou e caiu no rio, sem o colete salva-vidas. O pescador desapareceu próximo ao condomínio Residencial Borá.

Uma equipe dos bombeiros fez buscas na noite que ele desapareceu, mas não o encontrou no barco. Na manhã desta quinta-feira (10) a equipe retomou as buscas com mergulhadores, mas até a última atualização desta reportagem o pescador ainda não tinha sido encontrado.

*Com informações do g1