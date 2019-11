Período da piracema começou nesta sexta-feira

Polícia Ambiental realiza operação às margens do Rio Grande. Quem desrespeitar regras pode

A piracema, conhecida por ser a época de reprodução dos peixes, começou a partir da meia-noite desta sexta-feira (1º). O período termina no dia 28 de fevereiro de 2020.

A Policia Ambiental informa que o uso de petrechos como a tarrafa e a rede não são permitidos, até para pescadores profissionais. Eles também devem respeitar os limites de 1.500 metros das barragens, 1.500 metros das corredeiras e 500 metros das desembocaduras de córregos e lagoas.

Durante a piracema, os peixes nadam contra a correnteza para desovar nas cabeceiras do rio e se reproduzirem. Como eles gastam muita energia, ficam mais propícios a serem capturados. Portanto, o período serve para preservar a reprodução das espécies.

A Polícia Ambiental orienta, quem desrespeitar as regras, além de responder por crime ambiental, paga multa.

A autuação como é majorada, chega a R$ 1,4 mil. No entanto, automaticamente, é acrescido o valor de R$ 40 por quilo do peixe pescado. Não obstante, tem a questão do crime, que prevê pena de detenção de um a três anos de prisão.

A pesca subaquática e o uso de arpões também são proibidos. O pescador só pode pescar embarcado em água parada. A pesca com vara, no barranco às margens do rio, é liberada desde que peixes nativos não sejam capturados.