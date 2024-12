Pedágio mais caro na BR-153, que corta a região de São José do Rio Preto

Reajuste vale desde a zero hora desta quarta-feira (25). Aumento autorizado pela ANTT eleva o valor básico para R$ 9,60. Em todas as rodovias do Brasil, vale-pedágio será aceito apenas de forma eletrônica a partir de janeiro.

Desde a meia-noite desta quarta-feira, dia 25 de dezembro de 2024, os valores das tarifas de pedágio nas quatro praças da Triunfo Transbrasiliana, concessionária responsável pelo trecho paulista da BR-153, foram reajustados.

A tarifa básica passou de R$ 9,40 para R$ 9,60 para carros, ônibus e caminhões, enquanto motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas pagam R$ 4,80, ante os atuais R$ 4,70.

As mudanças valem para as praças localizadas em:

Onda Verde (km 35+800);

José Bonifácio (km 98+900);

Lins (km 183+800);

Vera Cruz (km 268+100).

O reajuste, autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), foi publicado no Diário Oficial da União no dia 20 de dezembro e considera a variação do IPCA e ajustes relacionados a obras e serviços da concessionária. Mudança no Vale-Pedágio Já no dia 1º de janeiro de 2025, outra mudança importante entra em vigor: o Vale-Pedágio obrigatório passará a ser aceito apenas de forma eletrônica, por meio de TAGs. O cartão será válido até 31 de dezembro de 2024, enquanto os cupons poderão ser utilizados até 31 de janeiro de 2025. A medida, estabelecida pela ANTT na Resolução nº 6.024/2024, é justificada pela agência para modernizar a cobrança, com eficiência e segurança, além de reduzir o tempo de espera nas praças. *Com informações do g1

