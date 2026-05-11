Peão Rafael Silvio Oliveira morre após grave acidente no Votu International Rodeo em Votuporanga

O rodeio brasileiro amanheceu de luto nesta segunda-feira (11) após a morte do competidor Rafael Silvio Oliveira, ocorrida na noite de domingo (10), em Votuporanga. O atleta participava da final do Votu International Rodeo 2026 quando sofreu um grave acidente durante uma montaria na arena.

Segundo informações divulgadas por veículos de imprensa e pela organização do evento, Rafael competia pela equipe da ACR (Associação dos Campeões de Rodeio) na disputa por equipes quando caiu do animal a poucos instantes do encerramento oficial da montaria. Na sequência, acabou sendo violentamente atingido e pisoteado pelo touro dentro da arena.

A equipe médica do rodeio entrou rapidamente na arena para prestar os primeiros socorros. O competidor foi retirado em estado gravíssimo e encaminhado em UTI móvel para a Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu atendimento emergencial, mas não resistiu aos ferimentos. Informações apontam que ele sofreu uma parada cardíaca durante o atendimento hospitalar.

Natural de Pedra Preta, Rafael era considerado um dos principais nomes das montarias em touros no país. Atual campeão nacional da ACR Super Stars 2025, o atleta acumulava títulos importantes e era bastante respeitado no circuito nacional de rodeios. Entre as conquistas recentes, ganhou notoriedade ao completar oito segundos sobre o touro “Acesso Negado”, considerado um dos mais difíceis da temporada passada.

A morte do peão provocou forte comoção entre competidores, organizadores, fãs do rodeio e moradores da região. Nas redes sociais, diversas homenagens foram publicadas durante a madrugada e manhã desta segunda-feira. Imagens do acidente e mensagens de despedida circularam amplamente entre admiradores do esporte.

O competidor deixa a esposa, Ana Corrêa, e os filhos João Ricardo e João Rafael. Até o momento, não haviam sido divulgadas oficialmente informações sobre velório e sepultamento.

Nota da organização

“É com profundo pesar que a organização do Votu International Rodeo 2026 recebeu a notícia da morte do atleta Rafael Silvio Oliveira, da ACR, na noite deste domingo (10), na Santa Casa de Votuporanga.

O competidor participava da disputa por equipes quando sofreu um acidente na arena. Ele foi prontamente atendido pela equipe multidisciplinar de saúde do evento e transferido em UTI móvel para o hospital, onde faleceu.

A organização do Votu International Rodeo 2026 se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Rafael Silvio neste momento de dor e reafirma que segue prestando toda a assistência necessária aos entes queridos do atleta.

Nossos mais sinceros sentimentos.”