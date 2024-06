Pé calibrado: lateral marca hat-trick de gols de falta contra o Fefecê 

Inspirado, Iago protagoniza momento raro e garante vitória do Olímpia sobre o Fernandópolis em jogo de times eliminados da Segundona 2024.

Um hat-trick não é algo que se vê todo dia no futebol. Mais raro ainda seria se isso acontecesse com um jogador marcando três gols de falta no mesmo jogo. E, acredite, foi o que aconteceu na tarde do último sábado (22.jun), no Estádio Municipal Cláudio Rodante, em Fernandópolis/SP.

O protagonista do episódio foi o lateral-esquerdo Iago, do Olímpia, que anotou três belos gols cobrando falta na vitória do seu time sobre o Fernandópolis por 4 a 3, pela quinta e última divisão do Campeonato Paulista.

E com direito a variedade: teve gol pelo lado esquerdo, direito, tocando a trave antes de entrar e até mesmo no canto do goleiro.

Infelizmente para Iago, nem os gols e tampouco a vitória serviram para ajudar o Olímpia na chamada Bezinha: a exemplo do Fernandópolis, a equipe entrou em campo já eliminada e apenas para cumprir tabela na última rodada da primeira fase da competição.

À la Assunção

Iago evidentemente não foi o primeiro jogador na história a marcar três gols de falta no mesmo jogo, mas o feito é um tanto quanto raro. A ponto de estrelas como Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, “só” terem conseguido marcar duas vezes dessa forma em um único jogo em suas respectivas carreiras.

Entre alguns poucos registros da façanha, o que mais se destaca é o protagonizado por Marcos Assunção, em 1998. Defendendo o Santos, o ex-volante – considerado um dos grandes especialistas na história da bola parada – marcou três vezes cobrando falta diante do Bahia, em um jogo válido pela Copa do Brasil.

O feito, na ocasião, não garantiu ao Peixe a vitória (a partida terminou empatada por 3 a 3), mas foi a única vez em que Assunção anotou três gols em uma única partida.