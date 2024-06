‘Não me derrotaram, derrotaram o povo brasileiro’, diz Lula sobre saidinha 

Percentual que não volta é “pequeno” e “não compensa destruir” visitas à família, afirmou. Presidente relembrou período na prisão.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou na última sexta-feira (21.jun) que sua decisão de vetar trecho da Lei das Saidinhas foi “unipessoal” e “moral”. Segundo ele, o percentual de detentos que fogem durante esses indultos é pequeno.

“O Estado prende um cidadão que cometeu um delito e, se o prendeu, não é apenas para castigá-lo, é para recuperá-lo. E na hora que o cidadão sai para ver sua família, que é uma das fontes de sua recuperação ele é proibido?”, questionou Lula durante entrevista à rádio Jornal Meio Norte, do Piauí.

“‘Ah, mas de vez em quando as pessoas fogem!’ Mas é tão pequeno o percentual dos que não voltam, que não compensa a gente destruir a possibilidade de a família conversar com essa pessoa”, completou.

“Antes de ser presidente eu sou humano, tenho formação política, tenho caráter, tenho um compromisso ideológico e tenho família.”

Em abril, o presidente sancionou a Lei das Saidinhas, mas com um veto ao trecho que impedia o preso do regime semiaberto que não tenha cometido crimes graves ou hediondos de visitar sua família.

No mês seguinte, o Congresso Nacional decidiu, num placar de 314 x 126 na Câmara e 52 x 11 no Senado, pela derrubada do veto presidencial.

Com a derrubada do veto, ficou decidido que só terão direito de saída temporária aqueles que cursarem supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior.

Segundo Lula, desde o início, “todos os deputados não queriam que vetasse o trecho” e preferiam que o presidente “deixasse passar, porque vai ter eleição e é um tema delicado”.

O presidente ainda falou sobre o período em que ficou preso no Paraná e as visitas que recebia de familiares: “Eu fiquei preso 580 dias. Você não tem noção o que era o meu prazer quando recebia meus filhos para me ver. Agora você proibir uma família, mulher e filhos, de receber um marido porque cometeu delito, sabe, você não está apostando na recuperação dele”, afirmou.

Lula diz acreditar que a derrubada do veto não o derrotou. “Mas derrotaram uma parte do povo brasileiro e enfraqueceram a dignidade de muita gente nesse país”, concluiu.