Paulistão Sub-11: Tanabi enfrenta o São Paulo na Arena Plínio Marin 

Duelo válido pelas oitavas de final do estadual ocorre neste domingo (10), às 10h.

O Tanabi Esporte Clube enfrenta o São Paulo Futebol Clube neste domingo (10.nov), a partir das 10h, pelas oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-11. A partida será realizada na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Diante de um dos favoritos da competição, o Tanabi terá um grande desafio pela frente. O São Paulo chega às oitavas de final com uma campanha impressionante, evidenciando sua força e solidez em campo. Apesar disso, o clima entre os atletas do Tanabi é de entusiasmo e determinação, conforme destaques do treinador da equipe, Dnilton Júnior: “O clima é de euforia, de ansiedade, que durante uma semana teremos que controlar em nossos atletas para deixar o ambiente ainda mais leve para o jogo”, afirmou.

A equipe segue motivada e focada, embora reconheça as dificuldades do confronto.

Quando questionado sobre a estratégia para encarar o Tricolor do Morumbi, Dnilton reforçou a importância de manter a calma em campo: “Temos que ter calma em nossos ataques, sabendo da grandeza que é o time do São Paulo. Sabemos da dificuldade, mas é preciso paciência para lidar com jogos grandes como este.”

Dnilton ressaltou o potencial do Tanabi Sub-11, lembrando o tempo que foi vice-campeão em um torneio regional em São Carlos, onde superou o Palmeiras nas semifinais: “Claro que não podemos chegar e dizer que somos favoritos. Somos os pequenos nessa partida, mas sei o potencial de cada atleta. No futebol, tudo é possível e vamos buscar essa classificação, se Deus quiser.”

Para alcançar o objetivo, o técnico também ressaltou os desafios que os jovens atletas precisarão enfrentar, especialmente no que diz respeito à confiança e ao controle emocional: “A ansiedade e a desconfiança são pontos críticos, principalmente quando se enfrentam atletas de alto nível. Mas, quando o juiz apita, são 18 meninos com uma camisa e 18 com outra. Se tivermos confiança e paciência, podemos sim buscar a classificação.”

O confronto entre Tanabi e São Paulo promete muita emoção e um verdadeiro teste para o elenco do interior, que sonha em escrever seu nome na competição.

O trabalho árduo e consistente desenvolvido pelo Tanabi Esporte Clube ao longo de 2024 respalda o clube na busca pela classificação. Além do destaque com o Sub-11, o clube celebrou a classificação para a segunda fase da Copinha neste ano e alcançou as quartas de final no Campeonato Paulista Sub-23, consolidando-se como uma força emergente nas categorias de base e no futebol regional.

“Com foco em formar equipes competitivas e fortalecer sua presença nas principais competições, o Tanabi já está em preparação intensa para a Copinha 2025, com o objetivo de levar o nome da cidade a novos patamares no futebol”, ressaltou o clube em nota.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3