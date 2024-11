Força Tática prende homem com drogas no bairro São João 

Indivíduo, já conhecido nos meios policiais, foi flagrado com porções de maconha e crack na zona sul de Votuporanga.

Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta quinta-feira (7.nov), no bairro São João, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, quando avistaram um indivíduo desembarcando de seu veículo, sendo que ele ao notar a presença dos PMs tentou retornar para o carro, no intuito de se evadir.

Em seguida, segundo os registros policiais, percebendo a fuga iminente, a equipe que já conhecia o suspeito de ocorrências anteriores, pela prática de tráfico de drogas, optou por abordá-lo. No entanto, ao perceber que seria interceptado, o indivíduo dispensou algo no solo.

Após revista, os PMs encontraram um telefone celular e no interior do veículo, algumas pedras de crack, duas porções de maconha e R$ 439,00. Já no solo, os policiais militares localizaram várias porções de crack, idênticas às que foram apreendidas no assoalho do carro.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

