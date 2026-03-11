Paulistão A2: veja datas, horários e novidades da segunda fase 

Oito times foram divididos em dois grupos; líderes e vices avançam para as semifinais e só os finalistas sobem para o Paulistão de 2027. CAV entra em campo no sábado (14), às 18h, contra o Ituano, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense inicia agora um novo capítulo em sua trajetória no Campeonato Paulista Série A2. Após uma campanha regular na primeira fase, a Pantera Alvinegra garantiu classificação inédita e disputará pela primeira vez a segunda fase da competição.

O CAV encerrou a etapa inicial na 6ª colocação, assegurando vaga no quadrangular decisivo do campeonato. Nesta fase, a equipe integra o Grupo 2, ao lado de Esporte Clube Água Santa, Ituano Futebol Clube e Esporte Clube XV de Piracicaba. As equipes se enfrentam em jogos de turno e returno dentro do próprio grupo, ao longo de seis rodadas. Os primeiros jogos são neste sábado, 14 de março, e a última rodada é no dia 15 de abril.

As informações foram divulgadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta terça-feira (10.mar), após Conselho Técnico. Na oportunidade, o CAV foi representado pelo gerente de futebol, Rogério Fernandes.

Nesta etapa da competição, são dois grupos com quatro times. As equipes se enfrentam em turno e returno dentro da própria chave e os dois melhores de cada lado avançam para as semifinais, disputadas entre 1ºx4º e 2ºx3º, conforme classificação geral.

Tabela do Grupo 2

Água Santa (1º), Ituano (3º), Votuporanguense (6º) e XV de Piracicaba (8º)

1ª rodada

Sábado (14/3), 17h: XV de Piracicaba x Água Santa (Ulisses TV e Metrópoles Esportes)

Sábado (14/3), 18h, Arena Plínio Marin: Votuporanguense x Ituano (Metrópoles Esportes)

2ª rodada

Quarta-feira (18/3), 18h: Água Santa x Votuporanguense (Metrópoles Esportes)

Quarta-feira (18/3), 19h: Ituano x XV de Piracicaba (Ulisses TV, Metrópoles Esportes e Xsports)

3ª rodada

Quarta-feira (25/3), 18h: Ituano x Água Santa (Metrópoles Esportes e Xsports)

Quarta-feira (25/3), 20h15: XV de Piracicaba x Votuporanguense (Ulisses TV e Metrópoles Esportes)

4ª rodada

Sábado (28/3), 15h: Água Santa x Ituano (Ulisses TV, Metrópoles Esportes e Xsports)

Sábado (28/3), 18h, Arena Plínio Marin: Votuporanguense x XV de Piracicaba (Metrópoles Esportes)

5ª rodada

Quarta-feira (8/4), 19h30, Arena Plínio Marin: Votuporanguense x Água Santa (Metrópoles Esportes)

Quarta-feira (8/4), 21h: XV de Piracicaba x Ituano (Ulisses TV e Metrópoles Esportes)

6ª rodada

Quarta-feira (15/4), 19h: Água Santa x XV de Piracicaba (definir)

Quarta-feira (15/4), 19h: Ituano x Votuporanguense (definir)

Tabela do Grupo 3

Ferroviária (2º), São José-SP (4º), Sertãozinho (5º) e Juventus-SP (7º)

1ª rodada

Sábado (14/3), 19h15: Sertãozinho x São José-SP (Ulisses TV e Metrópoles Esportes)

Domingo (15/3), 10h: Juventus-SP x Ferroviária (Metrópoles Esportes e Xsports)

2ª rodada

Quarta-feira (18/3), 20h: São José-SP x Juventus-SP (Ulisses TV e Metrópoles Esportes)

Quarta-feira (18/3), 21h: Ferroviária x Sertãozinho (Metrópoles Esportes e Xsports)

3ª rodada

Domingo (22/3), 10h: Juventus-SP x Sertãozinho (Ulisses TV e Metrópoles Esportes)

Quarta-feira (25/3), 20h: São José-SP x Ferroviária (Metrópoles Esportes e Xsports)

4ª rodada

Sábado (28/3), 19h30: Sertãozinho x Juventus-SP (Metrópoles Esportes e Xsports)

Domingo (29/3), 18h: Ferroviária x São José-SP (Ulisses TV e Metrópoles Esportes)

5ª rodada

Quarta-feira (8/4), 19h: Sertãozinho x Ferroviária (Metrópoles Esportes)

Domingo (11/4), 10h: Juventus-SP x São José-SP (Ulisses TV e Metrópoles Esportes)

6ª rodada

Quarta-feira (15/4), 19h: São José-SP x Sertãozinho (definir)

Quarta-feira (15/4), 19h: Ferroviária x Juventus-SP (definir)

Novidades na segunda fase do Paulistão A2

Como apenas os finalistas sobem para o Paulistão 2027, o nível de vigilância em cada partida aumenta da segunda fase do Paulistão da Série A2. Confira abaixo as novidades: