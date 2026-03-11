Homem é preso após agredir a esposa em Votuporanga 

Suspeito de 38 anos foi localizado pela Polícia Militar ao retornar para casa na Rua Antônio Cramolichi; vítima contou aos PMs que já havia sido agredida anteriormente.

Um homem de 38 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (10.mar) na zona sul de Votuporanga/SP, por violência doméstica após agredir a própria companheira.

De acordo com o apurado, por volta de 1h15, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de uma suposta ocorrência de violência doméstica pela Rua Antônio Cramolichi.

Em seguida, já pelo local, os PMs conversaram com a vítima, que relatou ter tido uma discussão com o companheiro, e que, durante o desentendimento, sofreu diversas agressões físicas. Ela ainda contou que não se tratava da primeira vez que apanhava do companheiro. No entanto, o suspeito já não estava mais pelo local.

Diante do relato e das lesões aparentes, os policiais militares decidiram encaminha-la para a Central de Flagrantes, para o registro do boletim de ocorrência e possível solicitação de medida protetiva de urgência.

Ainda segundo o apurado, durante o trajeto os PMs avistaram o suspeito voltando para casa, local onde havia ocorrido as agressões, e prontamente o abordagem efetivando a prisão.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.