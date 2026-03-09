Jovem de Votuporanga morre atropelado em rodovia da região 

De acordo com as autoridades, a vítima foi identificada como Jheymerson Fonseca de Sá, de 21 anos, morador do bairro Pacaembu III. Caso é investigado.

A Polícia Civil confirmou a identidade do jovem de 21 anos que morreu atropelado na noite da última quinta-feira (5.mar), na Rodovia Antônio Alduino (SP-463), no trevo de acesso para Vitória Brasil/SP, em Jales/SP. Trata-se de Jheymerson Fonseca de Sá, morador do bairro Pacaembu III, em Votuporanga/SP. O rapaz estava desaparecido desde a noite anterior, o que havia mobilizado familiares e amigos em uma busca desesperada por informações em toda a região. A confirmação da identidade ocorreu após um trabalho de verificação que uniu relatos da família sobre o desaparecimento e os dados colhidos pelas autoridades no local do acidente.

O trágico episódio aconteceu quando o jovem, que não portava documentos no momento, foi atingido por um veículo ao invadir a pista da rodovia. Segundo o relato de testemunhas e da Polícia Militar, Jheymerson apresentava um estado de forte agitação e teria entrado na estrada com os braços abertos, impossibilitando qualquer manobra de desvio por parte do motorista. Funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) relataram que, horas antes do acidente fatal, um rapaz com as mesmas características já havia sido visto tentando se projetar na frente de outros veículos, sugerindo um comportamento de risco persistente ao longo daquele dia.

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista relatou que vinha de Vitória do Brasil para Jales quando viu o homem no meio da pista e não conseguiu frear a tempo.

A família explicou que Jheymerson enfrentava problemas psicológicos e dependia de tratamento medicamentoso. Na noite em que desapareceu, ele não teria tomado os remédios e saiu de casa com a motocicleta da mãe sem que ninguém percebesse. A ausência de notícias causou grande angústia, levando os parentes à registrarem um boletim de ocorrência e a divulgar fotos do jovem nas redes sociais. O desfecho do caso só foi possível após a ponte feita entre os familiares e a polícia de Jales, que resultou no reconhecimento oficial do corpo no Instituto Médico Legal (IML).

Jheymerson era solteiro e deixa a mãe, Maria Nilce Costa Fonseca, e uma irmã. O caso, registrado inicialmente como morte suspeita, segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer todos os detalhes que cercaram o acidente e o período em que o jovem esteve fora de casa.