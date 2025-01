Paulistão A2: CAV estreia contra a Ferroviária nesta quarta-feira 

Votuporanguense tem quase força máxima para o duelo das 19h30, na Arena Plínio Marin.

Chegou o momento do Clube Atlético Votuporanguense ‘reestrear’ no Campeonato Paulista da Série A2. Com o acesso conquistado na temporada passada, está quarta-feira (15.jan), às 19h30, a Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, terá no duelo entre CAV e Ferroviária o jogo que marca a volta da Pantera Alvinegra ao segundo nível do futebol paulista.

O Votuporanguense do técnico Rogério Corrêa, com elenco reformulado, tem quase força máxima para o confronto, isso porque, Nando está no Departamento Médico e não deve pegar a Ferroviária. Outro atleta que pode ficar fora por simples detalhe é o centroavante Anderson Cordeiro, que defendia o Chungnam Asan, clube da Coreia do Sul, no entanto, o CAV aguarda apenas a liberação de documentos para colocar o jogador em campo.

Com o tradicional discurso de pé no chão e muito trabalho, o Votuporanguense vem para abrir a temporada 2025 que ainda terá participação na Copa do Brasil e, seguindo a lógica, possivelmente, a Copa Paulista no segundo semestre.

Do outro lado, a Ferroviária – equipe que atualmente está na Série B do Brasileirão – do conhecido técnico Júnior Rocha, se diz ansiosos pela estreia: “A estreia, psicologicamente, pesa um pouco. Dá aquele frio na barriga. Pra mim, para os atletas, para os dirigentes, para os torcedores. Acredito que temos atletas experientes o bastante para lidar com isso. Passam todos os anos por isso. Aperfeiçoamos coisas que não estavam se saindo bem e permanecendo o que já estava bom. A Ferroviária está preparada para essa competição”, afirmou o treinador.

Ingressos com valores mantidos para 2025

O CAV abriu às vendas de ingressos para o confronto contra a Ferroviária, nesta quarta-feira, na Arena Plínio Marin. Os valores permanecem os mesmos do ano passado:

Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00

Setor 2 (Arquibancada Descoberta): R$ 15,00

Setor 3 (Visitante): R$ 15,00

Os torcedores podem adquirir os ingressos nos pontos de venda: Polizeli Parafusos; Escapin Celulares; Loja do CAV (Arena Plínio Marin); Bar Seu Caneco; além do site Guichê Web.

Segurança: confira as orientações da Polícia Militar

Buscando manter o histórico pacífico e o bom andamento dos trabalhos, a Polícia Militar divulgou um informativo detalhando os itens proibidos na Arena Plínio Marin durante as partidas. Confira abaixo os itens proibidos:

Garrafa, squeeze, copo ou lata

Objetos de vidro

Potes ou frascos

Capacetes

Guarda-chuvas

Facas ou objetos perfurantes

Fósforos, isqueiros ou cigarros eletrônicos

Fogos de artifício ou substâncias inflamáveis

Animais

A fiscalização será realizada na entrada do estádio e qualquer torcedor portando os itens mencionados acima poderá ter sua entrada vetada.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3