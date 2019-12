Paulista A3: Amistoso do Rio Preto com Votuporanguense muda de local

O jogo amistoso entre Rio Preto e Votuporanguense em preparativos para o Campeonato Paulista Série A3, que seria realizado neste sábado (21), em São José do Rio Preto, às 10h, no estádio Anísio Haddad, foi transferido para Votuporanga, no mesmo horário, mas no Assary Clube de Campo.

Na oportunidade, o torcedor acompanhado de um sócio mediante um pagamento no valor de R$ 10, poderá prestigiar o jogo. A cobrança do ingresso é de total responsabilidade da diretoria do Assary. Imprensa e associados tem livre acesso.