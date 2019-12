Paulista A2: Meia e técnico analisam preparação do CAV e focam no acesso

Na visão de Everton, conquistar o acesso inédito para a elite estadual, deixaria o nome do grupo marcado na história do clube.

Conforme as semanas de treinamentos vão passando, a ansiedade pela estreia no Campeonato Paulista da Série A2 aumenta ainda mais entre o elenco e a comissão técnica da Votuporanguense. Tanto que o recém chegado meio-campista Everton e o técnico Marcelo Dias aproveitaram para fazer uma análise da preparação até o momento e também colocaram o acesso inédito para a elite estadual como principal objetivo.

“O clube nunca esteve na Série A1, então eu acho que todo jogador vê isso como um desafio e, se Deus quiser, se a gente conquistar, vamos ficar na história do clube. Sem dúvida esse é o nosso ideal para a temporada 2020, estamos nos preparando para entrar de cabeça na briga por esse acesso”, disse o jogador, que é considerado por muitos a principal contratação do CAV para 2020.

Já o técnico Marcelo Dias, que está passando por um curso para tirar a Licença A de treinadores na CBF, falou do equilíbrio que a Série A2 promete ter e sobre o foco em entrosar seu grupo, que tem muitos novos jogadores, o mais rápido possível, para não perder pontos na primeira rodada.

“É um grupo que está se conhecendo ainda, estamos reconstruindo a equipe e isso requer um tempo de adaptação. O grupo está trabalhando muito, empenhado e vamos evoluir muito ainda. A competição da Série A2 é muito equilibrada e acredito que muitas equipes vêm prontas desse ano e com entrosamento também, e se reforçando. Mas não aponto favorito justamente pelo equilíbrio da competição”.

MODO DE DISPUTA

No primeira fase do Paulista A2, os 16 clubes jogarão ente si em turno único. Os oito melhores se classificam para as quartas de final, enquanto os dois piores serão rebaixados para o Paulista A3 de 2021. Cabe destacar que apenas finalistas garantirão o acesso para o Paulistão de 2021.

Ao longo do mata-mata, o dono da melhor campanha faz a segunda partida em casa. Por outro lado, empate no placar agregado após 180 minutos levará a decisão para a disputa de penalidades máximas.

O Votuporanguense terá Taubaté, Rio Claro, Juventus, XV de Piracicaba, Atibaia, Penapolense, Portuguesa, Sertãozinho, Portuguesa Santista, São Bernardo, São Caetano, São Bento, Red Bull, Monte Azul e Audax como adversários na luta pelo acesso ao Paulistão de 2021. A estreia do CAV será contra o Juventus, em casa.